Am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus gibt es jetzt ein zertifiziertes Lungenkrebszentrum

Das Bundeswehrkrankenhaus Ulm und seine niedergelassenen Partner wurden nach den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) erstmals als Lungenkrebszentrum zertifiziert. Damit kann die Versorgungslücke in der Region Ulm und im Alb-Donau-Kreis geschlossen werden.

Bis Ende 2024 wurden in den rund 1900 Krankenhäusern in Deutschland nur 73 Lungenkrebszentren durch die DKG zertifiziert. Durch die Zertifizierung des Lungenkrebszentrums im Bundeswehrkrankenhaus Ulm besteht nun auch erstmalig eine flächendeckende Versorgung in der Region, da sich die nächstgelegenen Lungenkrebszentren in Wangen, Augsburg, Tübingen und Esslingen befinden.

Insbesondere im Bereich der Aus- und Weiterbildung in den wehrmedizinisch hochrelevanten Feldern Lungenmedizin und Thoraxchirurgie nimmt das Bundeswehrkrankenhaus Ulm laut eigener Aussage eine einzigartige Stellung im Systemverbund der Krankenhäuser ein. Durch die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Onkologen sowie Strahlentherapeutinnen könnten wohnortnahe Behandlungen möglich gemacht werden. (AZ)