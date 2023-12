Ulm

Am Ulmer Münster geht die Arbeit nie aus

Plus In der Münsterbauhütte herrscht eigentlich immer Hochbetrieb, ganz besonders am Tag der offenen Tür, wenn Steinmetze die Geheimnisse ihrer Arbeit verraten.

Es hat schon Tradition, dass die Ulmer Münsterbauhütte im Advent interessierten Besuchern und Besucherinnen die Türen öffnet. Die Steinmetze demonstrierten am Sonntag, welch vielfältige Arbeiten nötig sind, um das Münster in Schuss zu halten. "Ein Münster ohne Gerüst gibt es normalerweise gar nicht", sagte Münsterbaumeisterin Heidi Vormann. "Hier wird ständig gearbeitet, jeden Tag." Ausgenommen am Wochenende, es sei denn, die Münsterbauhütte ruft zum Tag der offenen Tür. Da sind dann die rund 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusätzlich gefordert, denn die Gäste sind wissbegierig.

Wo am Münster gerade gearbeitet wird

"Bei uns herrscht immer Hochbetrieb", erklärt Vormann. "Es wird natürlich viel am Hauptturm gearbeitet, aber auch an den Fenstern, im Treppenhaus, genau genommen überall." Und so kann die Münsterbaumeisterin gar nicht genau sagen, wo gerade das Schwergewicht der stets wichtigen Arbeiten liegt. "Im kommenden Jahr wollen wir am Weltgericht ein Gerüst hinstellen, damit dort gearbeitet werden kann. Es ist geplant, die Pfingstfenster fertigzustellen, wir wollen Außengerüste abbauen und am Hauptturm weiterarbeiten." Details zu nennen, wäre vermessen, da käme man vom Hundertsten zum Tausendsten. "Es gibt zig Tausende von Steinen", sagt Steinmetz Emil Kräß, zeigt auf einen Bauplan des Münsters, der im Büro an der Wand hängt und fährt fort: "Und jeder von ihnen ist nummeriert." Und es gibt noch etwas, was imponiert. "Wir haben noch nie so viele Steine gesetzt wie dieses Jahr", weiß Heidi Vormann.

