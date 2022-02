Ulm

Amok-Verdacht am Schubart-Gymnasium: Ein Jungenstreich mit gravierenden Folgen

Am Schubart-Gymnasium in Ulm kam es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei. Eine Gruppe von 13- und 14-Jährigen sollen hinter der Drohung stecken.

Plus Vier Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren sollen den Großeinsatz der Polizei am Schubart-Gymnasium ausgelöst haben. Derweil läuft der Schultag und die Aufarbeitung weiter.

Von Michael Kroha

"Es gibt einen Amoklauf": Das und mehr nicht soll einer aus einer Gruppe von 13- und 14-Jährigen am Mittwoch im Sekretariat des Schubart-Gymnasiums in Ulm am Telefon gesagt haben. Die Polizei wurde daraufhin sofort informiert. Zahlreiche Einsatzkräfte umstellten das Gebäude. Einen Amok-Alarm aber, so berichtet es Schulleiterin Martina Lutz im Gespräch mit unserer Redaktion, sei bewusst nicht ausgelöst worden. Warum? Und wie geht es den gut 800 Schülerinnen und Schüler am Tag nach dem Vorfall? Ein Notfallseelsorger gibt Tipps, wie mit derartigen Erlebnissen umgegangen werden soll.

