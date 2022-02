Ampel war ausgeschaltet: Zwei Verletzte nach Unfall in Ulm

Zwei Verletzte sind das Resultat eines Unfalls in Ulm. Gegen den 56 Jahre alten mutmaßlichen Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Ulm sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei entstand dabei auch ein hoher Sachschaden.

Kurz vor 6 Uhr war ein 56-Jähriger in einem VW in der Herrlinger Straße in Richtung Industriegebiet unterwegs. An der Kreuzung bog er nach rechts ab. Von links kam aus der Abfahrt des Kurt-Schumacher-Rings eine 53-Jährige mit ihrem Mini. Sie hatte Vorfahrt.

Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Bei dem Unfall erlitten die Fahrerin des Mini und der 19-jährige Beifahrer im VW leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt.

Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet. Die Verkehrszeichen regelten daher die Vorfahrt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 56-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)