Ampeln aus an der Kreuzung am Ehinger Tor: Polizei muss Verkehr regeln

Stundenlang müssen die Ampeln am Ehinger Tor wegen Arbeiten abgeschaltet werden. Das könnte chaotisch werden. Die Polizei will den Verkehr regeln.

Die Kreuzung am Ehinger Tor hat es in sich. Nicht nur für auswärtige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer stellt sie manchmal vor Herausforderungen. Auch Einheimische wissen oft nicht, wohin. Von dort geht es nämlich in viele Richtungen. Dementsprechend hat es auch viele Abbiegespuren – und Ampeln. Kommende Woche sollen an den Lichtanlagen Arbeiten durchgeführt werden. Dafür müssen sie über mehrere Stunden abgeschaltet werden. Das könnte chaotisch werden.

Wie die Ulmer Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilt, sollen am Mittwoch, 19. Oktober, den ganzen Tag über Arbeiten an den Ampeln rund um das Ehinger Tor stattfinden. Insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Betroffen sind folgende Straßen:

Bismarckring

Neue Straße

Wagnerstraße

Thränstraße

Beyerstraße

An der Anlage direkt beim Ehinger Tor werden nach Angaben der Stadtverwaltung Programmänderungen durchgeführt. Hierfür müssten die Ampeln für rund drei Stunden abgeschaltet werden. In diesem Zeitraum übernehme die Polizei die Verkehrregelung.

Ampeln am Ehinger Tor in Ulm werden bis zu sieben Stunden abgeschaltet

An der benachbarten Signalanlage (Wagnerstraße/Thränstraße) müssen neben diesen Programmänderungen auch noch bauliche Änderungen vorgenommen werden. Diese seien von größerem Umfang, sodass diese Ampel für circa sieben Stunden abgeschaltet sein wird. Um die Unfallgefahr zu verringern, ist das Linksabbiegen vom Ehinger Tor kommend in die Beyerstraße verboten. Auf der anderen Seite darf man aus der Thränstraße an diesem Tag nicht in Richtung Ehinger Tor abbiegen.

Durch die beiden zusammenhängenden Maßnahmen soll die Situation für Fußgänger und Radfahrer vom Universum-Center zum Finanzamt und umgekehrt deutlich verbessert werden. Zudem sollen beide Signalanlagen dahingehend optimiert werden, dass der ÖPNV mit Bus und Straßenbahn flüssiger fahren kann.

Trotz der "verkehrssichernden" Maßnahmen bittet die Stadt um gegenseitige Rücksichtnahme und entsprechend gedrosselte Geschwindigkeit. Vor allem soll auf querende Fußgänger und Schulkinder geachtet werden. (AZ)