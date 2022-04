Betrüger will Goldbarren und Münzen abholen, doch die Polizei ist schon da

Zwei mutmaßliche Betrüger sitzen in Haft. Im Glauben erfolgreich zu sein, erscheinen sie zum Geldabholen. Doch dann ist die Polizei da.

Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm haben zwei mutmaßlichen Betrügern das Handwerk gelegt. Nach sogenannten Schockanrufen bei einem Mann in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) am Mittwoch sitzen sie nun in Untersuchungshaft

Der Mann erhielt nach Angaben der Ermittler ab etwa 11.45 Uhr Anrufe von mutmaßlichen Betrügern. Diese hätten sich als Polizeibeamte, Richter, Staatsanwalt und Bankangestellte ausgegeben und hätten dem Angerufenen erzählt, dass seine Bekannte einen Unfall verursacht haben soll. Dabei sei der Sohn eines Politikers ums Leben gekommen, weshalb nun ein hoher fünfstelliger Betrag als Kaution bezahlt werden müsse.

Kurz vor 14 Uhr wollte laut Polizei dann einer der mutmaßlichen Betrüger Goldbarren und Münzen im Wert der geforderten Kaution mitnehmen. Den Geldabholer erwartete jedoch schon die Polizei. Der Mann habe sich bei seiner Festnahme massiv gewehrt. Er konnte sogar zunächst fliehen. Eine Beamtin und ein Beamter wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Der Geldabholer sei in das Auto eines mutmaßlichen Komplizen gestiegen. Beide seien in Richtung Geislingen davongefahren. Im Bereich Dornstadt sei das Fahrzeug dann durch die Polizei gestoppt und die osteuropäischen Männer widerstandslos festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte beim zuständigen Amtsgericht Ulm gegen beide Tatverdächtigen einen Haftbefehl, der von der Haftrichterin erlassen wurde. Die Männer kamen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern in dem Fall an. (AZ)