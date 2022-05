Ulm/Amstetten

16:13 Uhr

Prozessauftakt einer grausamen Tat: Sex als Motiv, Alkohol als Waffe

Der Angeklagte wird gefesselt von einem Justizwachtmeister in den Gerichtssaal geführt. Der 30-Jährige soll einen Mann betrunken gemacht und anschließend vergewaltigt haben.

Plus Ein 30-Jähriger soll sein Opfer abgefüllt und vergewaltigt haben. An Erbrochenem sei der 35-Jährige gestorben. So lief der Prozessauftakt einer grausamen Tat.

Von Johannes Rauneker

Wann der 35-Jährige als Asylbewerber aus Indien nach Deutschland kam, ist unklar. Ebenso, weshalb. Am 1. Dezember 2021 entdeckte ein Landwirt, der gerade seinen Acker umpflügte, den notdürftig bekleideten Leichnam des Mannes an einem einsamen Waldrand auf der Schwäbischen Alb. Einzelne Blätter auf dem starren Körper. Das Ergebnis einer grausamen Tat.

