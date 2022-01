Toter bei Amstetten gefunden: Liegt überhaupt ein Tötungsdelikt vor?

Plus Auf einen Feld bei Amstetten wird ein toter Mann gefunden. Ein Verdächtiger wird in Portugal festgenommen. Doch liegt überhaupt ein Tötungsdelikt vor?

Nach dem Fund eines toten 35-Jährigen auf einem Feld bei Amstetten (Alb-Donau-Kreis) haben die Ermittler einen unter dringendem Tatverdacht verstehenden Pakistani von Portugal nach Deutschland überführt. Der 29-Jährige sei inzwischen auch verhört worden, habe aber keine Angaben zum Vorwurf des Totschlags und von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, so Michael Bischofberger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm. Doch liegt überhaupt ein Tötungsdelikt vor?