Toter Mann mit Misshandlungsspuren: Polizei nimmt Verdächtigen in Portugal fest

Am 1. Dezember war ein Toter auf einem Feld in Amstetten gefunden worden, später berichteten die Behörden von Misshandlungen. Nun gibt es einen Verdächtigen.

Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Inders Anfang Dezember ist jetzt ein Verdächtiger festgenommen worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag bekannt gegeben. Der Verdacht richtet sich demnach gegen einen 29-Jährigen aus Pakistan. Der Vorwurf: Totschlag.

Der Mann soll sich, so die bisherigen Erkenntnisse der Ermittler, in der Nacht des Todes des 35-Jährigen zusammen mit ihm in seiner Wohnung im Alb-Donau-Kreis aufgehalten haben. Vermutlich im Laufe dieser Nacht sei der 35-Jährige dann auf einem Feld bei Amstetten abgelegt worden, berichten die Behörden. Ob das Opfer da noch am Leben war, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Obduktion an der Leiche hatte Hinweise auf Misshandlung des 35-Jährigen erbracht. Die Kriminalpolizei hatte eine Sonderkommission eingerichtet. Die intensiven Ermittlungen führten auf die Spur des 29-Jährigen. Der hatte sich in derselben Nacht abgesetzt.

Mögliches Tötungsdelikt in Amstetten: Mann in Portugal festgenommen

Aufgrund des dringenden Verdachts gegen den Pakistaner beantragte die Ulmer Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn, den das Amtsgericht erließ. Am Mittwochnachmittag wurde der 29-Jährige in Portugal festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ersucht derzeit um die Auslieferung des Mannes.

Wie berichtet, fanden die Zeugen den Toten am 1. Dezember um kurz vor 11.30 Uhr auf einem Feld in Amstetten. Notarzt und Rettungsdienst konnten dem Mann nicht mehr helfen. Nach ersten Erkenntnissen war der Tod schon Stunden zuvor eingetreten. Die Ermittlungen dazu, unter welchen Umständen der Mann starb, dauern an. Gegen den 29-Jährigen besteht nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft der dringende Tatverdacht des Totschlags. (AZ)

