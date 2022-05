An den Haaren zu Boden gezogen: Junge Männer schlagen sich am Bahnhof

Ein 21- und ein 26-Jähriger geraten am Ulmer Hauptbahnhof in Streit. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Zwei junge Männer haben sich am Dienstagnachmittag am Ulmer Hauptbahnhof eine Schlägerei geliefert. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Die beiden 21 und 26 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen gerieten wohl gegen 17.15 Uhr in einen Streit am Haupteingang. Im weiteren Verlauf soll der 26-Jährige seinen Kontrahenten schließlich an den Haaren zu Boden gezogen und ihn körperlich angegriffen haben. Der 21 Jahre alte Mann verletzte sich hierbei an der Schulter, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung.

Bisherigen Informationen zufolge schritten mehrere Zeugen in die Auseinandersetzung ein und trennten die beiden Beteiligten. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 21-Jährigen und den mit über 2,7 Promille alkoholisierten 26-Jährigen vor Ort antreffen und einer Kontrolle unterziehen. (AZ)