Anatevka: Die Parallelen zu traurigen Realität erstaunen

Plus Warum die Premiere des Musicals um den jüdischen Milchmanns Tevje aus dem ukrainischen Dorf Anatevka am Ulmer Theater das Publikum zu begeistern weiß.

Als „Anatevka“ nach vielen Jahren wieder auf den Spielplan des Theaters Ulm gesetzt wurde, hatte noch niemand ahnen können, dass die im Musical thematisierte Pogromstimmung zur Premiere Realität sein könnte. Das Publikum applaudierte nach fast drei Stunden lang anhaltend. Die Redaktion fragte Premierenbesucher nach ihrer Meinung zur Inszenierung.

Ein starkes Zeichen setzte das Theater selbst mit einem vor Premierenbeginn eingeblendeten Statement des Bühnenvereins, mit dem man sich klar zum Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel positionierte. Die Premierenbesucher schwankten zwischen Begeisterung fürs Musical und dem Erschrecken über den immer wieder auflebenden Antisemitismus, den das Werk vor Augen führt.