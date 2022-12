Anbieter verspricht schnelles und stabiles Netz auf Neubaustrecke

Vodafone hat zwischen Ulm und Wendlingen 42 LTE- und 5G-Antennen installiert. Auch in den Tunnels soll das Netz schnell und sicher sein.

Vodafone hat entlang der Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm 42 neue Antennen mit den Standards 5G und LTE in Betrieb genommen. Der Mobilfunkanbieter wolle auf diese Weise schnelles Netz lückenlos verfügbar machen, verspricht ein Unternehmenssprecher. Der erste Tag war vielversprechend.

Wer morgens mit dem Zug von Ulm nach Stuttgart fährt, sieht vor allem in den Fernzügen Pendlerinnen und Pendler, die schon am Laptop arbeiten, telefonieren oder sich die Zeit am Handy oder Tablet vertreiben. Wer morgens mit dem Zug von Ulm nach Stuttgart fährt, sah diese Leute bislang gelegentlich fluchen oder die Augen verdrehen. An manchen Stellen war das Netz schlicht zu schlecht.

Vodafone verspricht besseres Netz auf Neubaustrecke Wendlingen–Ulm

"Der Netzausbau entlang von Zuggleisen und insbesondere in Tunneln ist herausfordernd", beschreibt Tanja Richter, Netz-Chefin bei Vodafone. Unternehmenssprecher Tobias Krzossa ergänzt: "Bei dieser neuen Strecke soll es anders werden." Pünktlich zur Eröffnung seien die neuen Antennen aktiviert worden, in den Tunnels hätten Techniker in den vergangenen Monaten alle 500 Meter zusätzlich spezielle Verstärker verbaut, damit Pendlerinnen und Pendler auch dort schnell und stabil surfen und telefonieren können. Etwa die Hälfte der Strecke verläuft in Tunnels. Die Antennen ermöglichen dem Unternehmen zufolge Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Bislang profitieren Kundinnen und Kunden von Vodafone. Die Telekom will bis spätestens 2026 nachziehen.

Als am Freitag zur feierlichen Inbetriebnahme ein Sonderzug von Stuttgart nach Ulm auf der neuen Strecke unterwegs war, funktionierten Internet und Telefonverbindung im ICE einwandfrei. Künftig sollen Tausende Reisende von dieser Verbesserung profitieren können, verspricht Vodafone. In den Bahnhöfen Ulm und Merklingen, wo der Bedarf besonders hoch ist, hat das Unternehmen die Antennen mit dem modernsten Echtzeit-Netz 5G+ ausgestattet.

