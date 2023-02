Andreas Kümmert: Seine neue Tour führt ihn nach Ulm

Der Sänger-/Songwriter veröffentlicht im Frühling sein neues Album. Dazu geht er auf Tour und sein erster Stopp ist Ulm.

Ein Jahrzehnt nach seinem Durchbruch bei der Fernsehsendung "The Voice of Germany" ist Andreas Kümmert immer noch vollen Herzens in der Musikszene engagiert. Sein neues Album trägt den Titel "Working Class Hero" und die Lieder handeln von zeitgemäßen Themen, da sie das Umfeld des gebürtigen Lohners widerspiegeln. Die Texte sind sowohl wütend als auch sarkastisch und das Projekt ist laut eigenen Worten eine Gegenüberstellung von Makro- und Mikrokosmos - wie treffen die großen Probleme der Welt auf mich persönlich zu?

Andreas Kümmert mit Cover von Elton Johns "Rocketman"

Zu den Songs gehört unter anderem ein Cover von Elton Johns "Rocketman", dem Lied, mit dem er bei seinem ersten "The Voice"-Auftritt die ganze Jury überzeugt hat. Ebenfalls zum Weltraumthema passend das Lied "Spaceship", in dem Kümmert über das erste Mal Vater zu werden singt. Die Single "Leave the Radio on" ist bereits veröffentlicht und der Rest des Albums erscheint am 14. April - eine emotionale Sammlung von Blues-Balladen bis hin zu druckvollen Rock'n'Roll-Nummern, getragen von Kümmerts Soul-Stimme.

Die begleitende Tour beginnt am 8. April, und zwar hier in der Region, im Ulmer Roxy und geht bis zum 20. Mai. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Tour ist die Chance die Stimme, die 2019 sogar die Hamburger Elbphilharmonie ausverkauft hat, live zu hören und sich selbst von der Musik des Künstlers bewegen zu lassen. (AZ)