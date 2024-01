Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Ulm-Böfingen

Feuerwehr und Polizei rückten am Abend nach Ulm-Böfingen aus. In einer Wohnung war es zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Angebranntes Essen hat am Donnerstag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Ulm-Böfingen gesorgt. In einer Wohnung im Elchinger Weg war es zu einem Rauchentwicklung gekommen.

Kurz nach 17.30 Uhr löste nach Polizeiangaben ein Rauchmelder in der Wohnung aus. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Die Feuerwehr betrat die Wohnung und stellte angebranntes Essen auf einem Herd fest. Der Bewohner hatte das noch rechtzeitig mitbekommen und konnte noch selbst die verrauchte Wohnung verlassen.

Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten, sodass diese am Ende wieder betreten werden konnte. Ein Schaden entstand nicht und der Senior wurde auch nicht verletzt, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)