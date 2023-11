Ulm

Angriff an B10-Unterführung: Zeugen bringen Gericht schier zum Verzweifeln

Die vielen Blutspuren waren am Tatort an der B10-Unterführung entlang der Kleinen Blau in Ulm auch Stunden nach der Tat noch gut sichtbar.

Plus Im Prozess um den Angriff an der B10-Unterführung sagen erstmals Personen aus, die bei der Tat vor Ort waren. Darunter die Freunde des lebensgefährlich verletzten 17-Jährigen.

Was geschah am späten Abend des 4. April in der B10-Unterführung entlang der Kleinen Blau in Ulm? Ein 25-Jähriger hat zwar beim Prozessauftakt in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung Angriff verursacht "Blutfontäne": Angeklagter will aus Angst gehandelt haben , einem 17-Jährigen aus dem Raum Weißenhorn mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Hals gestochen zu haben. Doch wie kam es dazu? Um das zu klären, wurden bislang vor dem Landgericht Ulm Zeugen gehört, die beim unmittelbaren Geschehen nicht dabei waren. Das änderte sich beim dritten Verhandlungstag an diesem Freitag. Manche Erzählungen hierbei brachten die Anwesenden im Gerichtssaal schier zum Verzweifeln.

Zunächst traten die beiden Freunde des lebensgefährlich verletzten 17-Jährigen in den Zeugenstand. Ihre Aussagen aber tätigten die Jugendlichen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie die beiden ebenfalls 17-Jährigen das Aufeinandertreffen der beiden Gruppierungen sowie die Tat erlebten und was sie zu einer möglichen Vorgeschichte sagten, blieb unklar. Vor dem Gerichtssaal, wo Angehörige warteten, spielten sich derweil teils emotionale Momente ab. Einer der 17-Jährigen brach in Tränen aus.

