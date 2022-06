Angriff auf Pfarrerin im Ulmer Münster: Tatverdächtiger in psychiatrischer Klinik

Ein Mann hat am Sonntag eine Pfarrerin im Ulmer Münster mit einem Messer attackiert. Weil er wohl krank ist, kommt er in die Psychiatrie. Warum erst jetzt?

Während des Frühgottesdienstes im Ulmer Münster ist am Sonntag die Pfarrerin mit einem Messer angegriffen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilten, gibt es konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der 28-jährige Tatverdächtige psychisch krank ist. Entsprechende Hinweise hatte es schon direkt nach der Tat gegeben – doch die Staatsanwaltschaft Ulm wollte aus einem bestimmten Grund noch abwarten.

Wie Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger sagte, hat der 28 Jahre alte Mann schon bei der Vernehmung unmittelbar nach dem Messerangriff im Münster von einer Vorerkrankung gesprochen. Schon da, so Bischofberger, habe man überlegt, ob er in Untersuchungshaft oder im geschlossenen Bereich einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden sollte.

Die Verantwortlichen entschieden sich, eine bestimmte Zeit abzuwarten: Man wollte sichergehen, dass das Handeln des Mannes nicht Folge berauschender Mittel wie Alkohol oder verbotener Drogen war. Als klar war, dass sich sein Verhalten auch nach der Zeit nicht änderte, in der jede Wirkung nachgelassen hätte, änderte die Staatsanwaltschaft ihre Entscheidung. "Wenn jemand krank ist, ist er in Haft falsch untergebracht. Dort kann man ihm nicht helfen", erläuterte Bischofberger.

Messerattacke auf Pfarrerin im Ulmer Münster: Angreifer wohl psychisch krank

Nach Angaben der ermittelnden Behörden kann eine Erkrankung als möglicher Hintergrund für die Tat in Betracht gezogen werden. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung einen Sachverständigen beauftragt. Dieser Gutachter soll feststellen, wie es dem Verdächtigen tatsächlich geht und ob und inwiefern er an einer psychischen Krankheit leidet. Am Donnerstag beantragte die Staatsanwaltschaft Ulm beim Amtsgericht Ulm, dass der Haftbefehl gegen den Beschuldigten gegen einen vorläufigen Unterbringungsbefehl ersetzt wird. Diesem Antrag folgte das Gericht. Nun ist der 28-Jährige im Zentrum für Psychiatrie in Bad Schussenried untergebracht. Es sei sichergestellt, dass der die Einrichtung nicht verlassen könne, sagte Bischofberger.

Doch was war das Motiv für die Attacke? Darüber könne man bislang nur spekulieren, meinte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Möglicherweise könne der Psychiater, der das Gutachten erstellen solle, bei der Antwort auf diese Frage helfen.

