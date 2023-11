Angriff in Halloween-Nacht: Größere Gruppe schlägt auf 27-Jährigen ein

Eine Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen soll in Ulm auf einen 27-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

An der Straßenbahnhaltestelle am Theodor-Heuss-Platz in Ulm ist ein 27-Jähriger in der Halloween-Nacht von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Er wurde dabei im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Der 27-Jährige soll sich nach Polizeiangaben am späten Dienstagabend gegen 23.45 Uhr zusammen mit zwei Begleiterinnen an der Haltestelle aufgehalten haben. Dort sei er mit zwei Zeugen ins Gespräch gekommen, als eine Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen auf ihn zuging.

Ohne Vorwarnung sollen die Jugendlichen im Alter von circa 15 Jahren und dunkler Kleidung den 27-Jährigen angegriffen haben. Dabei hätten sie mit Fäusten auf ihn eingeschlagen und mit Füßen nach ihm getreten.

Einer der beiden Zeugen sei eingeschritten, so die Polizei. Er soll haben, die Angreifer von dem Opfer zu trennen. Erst dadurch hätten die bislang Unbekannten von dem 27-Jährigen abgelassen und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Bei dem Angriff wurde der 27-Jährige im Gesicht verletzt. Ein Rettungswagen behandelte ihn vor Ort. Danach habe er nach Hause gehen können, heißt es. Auch einer der Helfer sei wohl verletzt worden. Noch bevor die Polizei eintraf, seien er und seine Begleiter weitergegangen.

Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Auch die beiden Helfer sucht die Polizei. Die sind wohl 23 und 28 Jahre alt und kommen aus Blaustein. Die Helfer können möglicherweise Hinweise zur Aufklärung der Tat geben. Sie werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)