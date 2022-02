Ulm

vor 2 Min.

Angst, dass auch ihr Kind abhängig wird: Ulmerin spricht über ihre Drogensucht

Plus Eine 29-Jährige aus Ulm war fast die Hälfte ihres Lebens abhängig von Cannabis und Amphetaminen. Wie sie aus der Sucht zurück in das Leben gefunden hat.

Von Quirin Hönig

Mit 15 Jahren zog Lisa, die in Wirklichkeit nicht so heißt, zum ersten Mal an einem Joint. Von da an bestimmten Drogen den Großteil ihres Lebens. Inzwischen ist 29-jährige Ulmerin seit zwei Jahren clean. Eine Geschichte über Abhängigkeit, die Trennung von ihrem Sohn, Therapie, Rückfall, Verhaftung und Verurteilung.

