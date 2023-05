Ulm

17:03 Uhr

Mord-Anklage nach Attacke auf Polizisten: So soll die Tat abgelaufen sein

Das gefrorene Blut klebte noch auf dem Pflasterstein: In der Nacht auf den 8. Februar wurde ein Polizist am Kornhausplatz in Ulm schwer verletzt.

Plus Die Staatsanwaltschaft wirft drei von vier mutmaßlichen Tätern versuchten Mord vor. Der 25-jährige Polizist soll am Kornhausplatz in einen Hinterhalt gelockt worden sein.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Nach der brutalen Attacke auf einen jungen Polizisten in Ulm ist jetzt Anklage gegen drei der vier mutmaßlichen Täter erhoben worden. Den Männern im Alter von 18, 23 und 24 Jahren wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der erst 13 Jahre alte Junge, der den 25-Jährigen mit angegriffen haben soll, gilt als strafunmündig. Gegen ihn wurde nicht einmal ermittelt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nennt auf Nachfrage bislang nicht bekannte Details des Tatablaufs.

Kurz nach Mitternacht an jenem 8. Februar habe der 25-Jährige das Gebäude des Polizeipräsidiums Ulm am Ulmer Münsterplatz verlassen. Er sei auf dem Weg nach Hause gewesen, als ihm vier vermummte Männer in einer dunklen Gasse in der Ulmer Innenstadt auffielen. Wo genau, bleibt offen. Es sei zwar bekannt, konkreter wolle man aber vor der Hauptverhandlung, über deren Eröffnung das Gericht noch zu entscheiden hat, nicht werden, so Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger. Die Männer sollen mit Schals und Mützen ihr Gesicht verdeckt haben. Die Polizei hatte unmittelbar nach dem Vorfall mitgeteilt, die Personen hätten sich "wohl offensichtlich verdächtig" verhalten. Was darunter zu verstehen ist, bleibt ebenfalls unklar. Der Umstand sei nicht definitiv festzustellen gewesen, so Bischofberger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen