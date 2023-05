Anklage wegen versuchten Mordes nach Polizisten-Attacke am Kornhausplatz

Die brutale Attacke gegen einen jungen Polizisten am Kornhausplatz hat nicht nur in Ulm Entsetzen ausgelöst. Nun wurde Anklage erhoben und neue Details werden bekannt.

Im Fall der brutalen Attacke auf einen Polizisten in Zivil am Kornhausplatz in Ulm hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei junge Männer im Alter von 18, 23 und 24 Jahren erhoben. Ihnen wird gemeinschaftlicher versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der erst 13 Jahre alte Junge, der den 25-jährigen Polizisten mit angegriffen haben soll, gilt als unter 14-Jähriger als strafunmündig. Gegen ihn wurde nicht ermittelt, er wird daher auch nicht angeklagt.

Wie die Staatsanwaltschaft Ulm an diesem Donnerstag mitteilt, werde den drei Männern zur Last gelegt, zusammen mit dem 13-Jährigen den 25-Jährigen in der Nacht zum 8. Februar angegriffen, zu Boden geprügelt und dort noch massiv auf den Kopf des wehrlos am Boden Liegenden eingeschlagen zu haben.

Angriff auf Polizist in Ulm: Er sah vier vermummte Männer

Nach Angaben der Anklagebehörde sei der Geschädigte gerade aus dem Gebäude des Polizeipräsidiums Ulm am Ulmer Münsterplatz gekommen, von wo aus er kurz nach Mitternacht auf dem Nachhauseweg war. Als ihm die vier vermummten Männer in einer dunklen Gasse in der Ulmer Innenstadt auffielen, habe er den polizeilichen Notruf verständigt.

Die Gruppe soll dann den Polizisten, der in ziviler Kleidung auftrat, in einen Hinterhalt gelockt, dort umzingelt und dann auf ihn eingeschlagen und auf seinen Kopf eingetreten haben. Schwerverletzt sollen sie ihr Opfer in einer Blutlache liegen gelassen haben, als sie die herannahenden Polizeifahrzeuge wahrgenommen haben.

Attacke am Kornhausplatz in Ulm: Psychischen Folgen für den Polizisten kaum abschätzbar

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft seien die Schläge gegen den Kopf bewusst als Wirkungstreffer ausgeführt worden. Daher werde ihnen vorgeworfen, dass sie auch den Tod des für sie unbekannten Mannes in Kauf genommen haben. Der 25-Jährige erlitt zahlreiche und massive Frakturen und sonstige Verletzungen im Gesichtsbereich. Zwar habe er sich von den physischen Beeinträchtigungen "relativ schnell" erholt. Die psychischen Folgen der Tat, so die Staatsanwaltschaft, dürften für den Mann derzeit noch kaum abschätzbar sein.

Die Anklagebehörde würdigt das Verhalten der Angeschuldigten als heimtückischen versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung. Während die beiden jüngeren Angeschuldigten bislang von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machten, ließ sich der 24-Jährige ein und bestritt den Vorwurf.

Die zum Teil erheblich vorbestraften Männer befinden sich seit ihrer Festnahme, die knapp eine Woche nach der Tat erfolgte, in Untersuchungshaft. Da einer der drei Angeschuldigten zur Tatzeit noch keine 21 Jahre alt war, erging die Anklage zur Großen Jugendkammer des Landgerichts Ulm. Gegen den 13 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter wurde das Verfahren eingestellt. Das zuständige Jugendamt sei zeitnah informiert worden, heißt es. (AZ)