Anna Mateur eröffnet die Literaturwoche Donau: Das ist ab Freitag geboten

Lokal Bald geht die Literaturwoche in ihre zehnte Auflage. In sieben Veranstaltungen werden Fragen rund ums Menschsein angesprochen. Das erwartet die Besucher.

Es war ein Experiment, das die Veranstalter mit ihrer Literaturwoche vor zehn Jahren wagten. Unbedingt gelungen ist es nicht. Vier Lesungen, 50 Besucher. Umso besser, dass die Organisatoren trotzdem am Ball geblieben sind. Im Verlauf eines Jahrzehnts hat sich die Literaturwoche Donau mächtig weiterentwickelt. Bald geht es wieder los – mit einem Programm, das zum Nachdenken, Diskutieren und auch immer wieder zum Lachen anregt.