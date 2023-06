"Another whale's song": Der Wal inspiriert Nina Joanna Bergold

Plus Der Wal sei ihr Lieblingstier, sagt die Künstlerin, deren Werke nun im Schuhhaussaal zu sehen sind. Immer wieder lassen sie an den großen Meeressäuger denken.

Raumfüllend ist ein Adjektiv, das Kritiker gern verwenden, um große Installationen zu beschreiben. Selten trifft es wirklich so sehr zu, wie bei Nina Joanna Bergolds "Netzschwimmer". Vom Boden bis zu Decke und zwischen den hölzernen Säulen im Schuhhaussaal spannt sich beziehungsweise hängt das Werk, das dem Betrachter viele Gelegenheiten bietet, immer wieder Neues darin zu entdecken.

Die Ludwigsburger Künstlerin Nina Joanna Bergold (Jahrgang 1980) folgte der Einladung des Kunstvereins Ulm. Die aktuell laufende Ausstellung heißt "Another whale's song", angelehnt die gleichnamige Serie von Holzzeichnungen, die eigens für die Ulmer Ausstellung entstanden sind. Inspiration dazu war tatsächlich der Wal, das Lieblingstier der Künstlerin. Während die Holzzeichnungen, die sich mit dem majestätischen Tier, aber auch mit den düsteren Facetten rund um den Meeressäuger befassen, technisch auf Bergolds künstlerische Herkunft im Linoldruck hinweisen, entstand der "Netzschwimmer" in einer heute eher seltenen Technik, dem Scherenschnitt.