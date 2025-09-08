Icon Menü
Rauchbomben und Graffiti: Anschlag auf Rüstungsfirma Elbit in Ulm

Ulm

Anschlag auf Rüstungsfirma Elbit: Personen dringen in das Gebäude ein

Sie zerschlugen Scheiben und zündeten Rauchbomben: Die Polizei hat den Firmensitz umstellt, der zur Tochterfirma eines der größten israelischen Rüstungsunternehmen gehört. Auch der Staatsschutz ermittelt.
Von Thomas Heckmann und Dominik Prandl
    Die Polizei hat die Firma am frühen Montagmorgen umstellt.
    Die Polizei hat die Firma am frühen Montagmorgen umstellt. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Am frühen Montagmorgen sind mehrere Personen in eine Firma in Ulm eingedrungen. Sie konnten festgenommen werden, erklären das Polizeipräsidium Ulm und das LKA Baden-Württemberg. Es handelt sich um die Firma Elbit Systems Deutschland, Tochterfirma eines der größten israelischen Rüstungsunternehmen.

    Menschen dringen in Firmengebäude in Ulm ein: Staatsschutz und Anti-Terrorismuszentrum ermitteln

    Gegen 3.30 Uhr meldete der Sicherheitsdienst der Firma mehrere Personen in der Eberhard-Finckh-Straße in Ulm. Diese warfen Farbbeutel gegen den Eingangsbereich und zündeten Rauchbomben. Zudem sprühten die Verdächtigen laut Polizei ein Graffiti mit mutmaßlich politischem Inhalt auf den Parkplatz. Weiter gelang es einigen Personen, in das Gebäudeinnere zu kommen. Hierzu schlugen sie mehrere Scheiben am Gebäude ein.

    Die Polizei umstellte zunächst das Objekt und konnte kurz darauf in einem Obergeschoss mehrere Personen widerstandslos festnehmen. Das Staatsschutz- und Anti-Terrorismuszentrum des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

