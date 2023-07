Anschlag auf Synagoge: Verdächtiger zwei Jahre später am Flughafen gefasst

Der Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge vor zwei Jahren hat Empörung ausgelöst. Der mutmaßliche Täter sitzt nach seiner Flucht in die Türkei jetzt in Haft.

Im Juni 2021 kam es zu einem Brandaufschlag auf die Ulmer Synagoge. Der Täter aber flüchtete und setzte sich in die Türkei ab. An diesem Montag nun teilen die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft mit: Der gesuchte 47-Jährige konnte zwei Jahre später festgenommen werden und sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Demnach sei der Mann am vergangenen Samstag dingfest gemacht worden, als er am Flughafen Stuttgart aus der Türkei einreisen wollte. Gegen den Mann aber lag ein europäischer Haftbefehl vor. Beamte der Bundespolizei nahmen ihn daraufhin fest. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Nachfrage mitteilt, habe der 47-Jährige bislang keinerlei Angaben gemacht - weder zu den Vorwürfen noch zu den Beweggründen nun doch nach Deutschland zurückzukehren. Eine sogenannte Verfolgungsverjährung der Tat habe nicht gedroht, so der Staatsanwalt. Nähere Details zur Festnahme wurden mit Verweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht genannt.

Festnahme nach Brandanschlag auf Synagoge in Ulm: Türkei liefert nicht aus

Die baden-württembergische Landesregierung hatte kurz nach dem Anschlag mitgeteilt, nicht damit zu rechnen, dass der Tatverdächtige des Brandanschlags auf die Ulmer Synagoge nach seiner Flucht von der Türkei ausgeliefert wird. Die Türkei lehne die Auslieferung eigener Staatsangehöriger an einen anderen Staat ausnahmslos ab, hatte es in einer Antwort des Justizministeriums auf eine Landtagsanfrage geheißen. Der Mann demnach war in Deutschland geboren, verfüge aber über die türkische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hatte mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen gefahndet und schließlich den damals 45-Jährigen aus Ulm identifiziert. Wenig später gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass der Mann in die Türkei gereist sei.

Die Ermittler gehen davon aus, dass er Anfang Juni 2021 aus einer Flasche eine Flüssigkeit an der Fassade der Synagoge in Ulm ausgeleert und angezündet hat. Da ein Passant damals umgehend die Feuerwehr rief, wurde der Brand schnell gelöscht. Die Fassade der Synagoge und eine Glasscheibe wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Tat hatte für große Empörung gesorgt. (AZ)