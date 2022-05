Ulm

Anwohner-Ärger nach Autorennen-Unfall: Das sagt die Stadt Ulm dazu

Anwohner und Geschäftsleute am Lederhof in Ulm haben einen Offenen Brief an die Stadt geschickt. Die äußert sich nun dazu.

Plus Anwohner und Geschäftsleute haben nach dem Autorennen-Unfall genug und stellen Forderungen auf. Vor allem eine Maßnahme rückt die Stadt Ulm in den Fokus.

Von Michael Kroha

Der schwere Unfall bei einem mutmaßlichen Autorennen vergangener Woche in Ulm hat das Fass bei Anwohnern und Geschäftsleuten rund um den Lederhof zum Überlaufen gebracht. Wie berichtet, wandten sie sich mit einem Offenen Brief an die Stadtspitze und den Gemeinderat. Es ist die Rede von einer "Verwahrlosung" des Viertels: auf der einen Seite die Drogen-Dealer, auf der anderen die Raser. Sie fordern die Verantwortlichen im Rathaus zum Handeln auf. Die äußern sich nun auf Anfrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

