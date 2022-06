Ulm

18:30 Uhr

Anwohner-Alarm am Lederhof: So will die Stadt reagieren

Eine Ulmer Problemzone: An der Blau ist ein beliebter Trinker-Treff. Passanten werden immer wieder an der Brücke zum Lederhof angepöbelt.

Lokal Suff, Gewalt, Drogen, Müll und Auto-Poser. Die Liste der Beschwerden der Anwohner am Lederhof ist lang. Jetzt legte die Stadt dar, was sie tun will. Einiges ist umstritten.

Von Oliver Helmstädter

Die Probleme im Bereich am Lederhof, jener Bereich an der Blau, der das Kino Xinedome mit der Ulmer Fußgängerzone verbindet, sind vielfältig. Genauso vielfältig, wie die Anliegen der Anlieger - darunter Anwohnende und Geschäftsleute - wie bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Polizei und der Ulmer Stadtverwaltung deutlich wurde. In Sachen Verkehrsproblematik kündigte Michael Jung, der Leiter der Hauptabteilung Verkehrsplanung und Straßenbau, konkrete Schritte an. Was die Belästigungen im Zusammenhang mit dem Trinker-Treff an der Blau angeht, hinterließ der Ulmer Ordnungsamtschef Rainer Türke eher enttäuschte Gesichter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen