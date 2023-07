Aquaplaningunfall bei Gewitter: Auto schleudert auf A8 in Leitplanke

Als ein Mann auf die Autobahn auffährt, geht ein heftiger Gewitterschauer nieder. Sein Seat wird in die Leitplanke geschleudert. Ein langer Stau ist die Folge.

Leicht verletzt hat ein Autofahrer einen Aquaplaning-Unfall am Dienstagnachmittag an der Autobahnausfahrt Ulm-Nord überstanden. Kurz vor 15 Uhr ging über der Autobahnausfahrt Ulm-West/Ulm-Nord ein heftiger Gewitterschauer nieder, während es nur zwei Kilometer weiter trocken blieb. Zu dieser Zeit fuhr ein Seat-Fahrer auf die A8 in Richtung München auf.

Um sich in den Verkehr auf der Autobahn einfädeln zu können, beschleunigte er seinen Pkw, beachtete dabei aber offenbar nicht die Straßenverhältnisse. Nach Polizeiangaben geriet sein Auto wegen Aquaplaning ins Schleudern und schlug noch vor Ende des Beschleunigungsstreifens rechts in die Leitplanke ein. Schwer beschädigt blieb der Wagen auf der rechten Fahrspur stehen, aufgeschleuderter Kies aus dem Seitenstreifen und Fahrzeugtrümmer verteilten sich vom Standstreifen über alle Fahrstreifen bis in den Mittelstreifen auf einer Länge von rund 50 Metern.

Unfall auf der A8 bei Ulm: Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte den Unfallfahrer und stellte lediglich leichte Verletzungen fest, der Mann verzichtete auf einen Transport in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer des Abschleppwagen und zwei Beamte der Autobahnpolizei Mühlhausen mussten die Fahrbahn mit Besen reinigen. Bis zur Bergung des Unfallautos rollte der Verkehr mehr als eine Stunde lang nur über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei, es bildete sich ein bis zu sieben Kilometer langer Stau.