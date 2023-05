Arbeitsunfall: 46-Jähriger stürzt von Hebebühne und schwebt in Lebensgefahr

Im Ulmer Donautal kam es zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Mann stürzt 15 Meter tief von einer Hebebühne. Er erleidet lebensgefährliche Verletzungen.

Bei einem Arbeitsunfall ist am Mittwoch ein 46-Jähriger im Ulmer Donautal lebengefährlich verletzt worden. Er stürzte von einer Hebebühne 15 Meter in die Tiefe.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in einer Firma in der Hans-Lorenser-Straße. Gegen 11 Uhr führte demnach der 46-Jährige auf einer Hebebühne Arbeiten an der Decke durch. Zeitgleich fuhr ein 61-Jähriger in der Lagerhalle mit einem Gabelstapler rückwärts. Dabei stieß er gegen die Hebebühne. Diese kippte um und der 46-Jährige stürzte aus etwa 15 Metern zu Boden.

Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft zudem einen Gutachter. (AZ)