Arbeitsunfall im Wald bei Ulm: 32-Jähriger wird beim Baumfällen verletzt

Ein 32-Jähriger ist am Montag bei einem Arbeitsunfall bei Waldarbeiten in Ulm verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann gegen 9.15 Uhr mit seinen Arbeitskollegen in einem Waldgebiet nahe der Blau. Bei Baumfällarbeiten trennten die Arbeiter einen Ast und sicherten ihn mithilfe eines Drahtseiles. Der 32-Jährige hielt sich neben einem dortigen Bagger auf, als der Ast herabfiel und ihn verletzte. Vor Ort erhielt der Mann medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst. Im Anschluss wurde er in das Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)