Arnd Zeigler bringt wunderbare Fußballwelten ins Roxy

Plus "Hat schon gelb!" heißt das Liveprogramm von Fußballfanatiker Arnd Zeigler. Mit Videoclips nimmt er sein Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Fußballgeschichte der vergangenen Jahrzehnte.

Fußball ist die schönste Nebensache der Welt (Ist sie das?), meinen viele Fans. Andere gehen noch weiter und sagen: Fußball ist unser Leben. Zu dieser Sorte Mensch dürfte Arnd Zeigler gehören, früherer Sportjournalist, Stadionsprecher bei Werder Bremen und vor allem bekannt durch seine Fernsehshow „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“, die freilich oft gar nicht so wunderbar ist, wie der Entertainer bei seinem knapp dreistündigen Live-Auftritt in der voll besetzten Werkhalle des Ulmer Roxy mit Fotos und Filmen mehr als anschaulich belegte.