Arte dreht Auswanderungsdoku im DZM

Ein französisches Filmteam arbeitet für Arte gerade an einer dreiteiligen Doku zum Thema Migration. Auch das Donauschwäbische Zentralmuseum wird darin eine Rolle spielen.

Ungewöhnlicher Besuch im Donauschwäbischen Zentralmuseum: Ein französisches Dokumentarfilmteam um den renommierten Regisseur Patrick Cabouat besuchte das DZM. Zwei Historiker wurden dort interviewt, auch ein Rundgang durchs Museum wird zu sehen sein, wenn der Arte-Dreiteiler im kommenden Jahr ausgestrahlt werden wird.

Darum wird es in der Doku gehen

Für Arte Frankreich und Arte Deutschland entsteht gerade eine Doku-Serie, die sich umfassend mit der Auswanderung im 18. und 19. Jahrhundert aus den Gebieten westlich und östlich des Rheins in Richtung Nord- und Südamerika, aber auch nach Algerien und in Richtung Osten, ins Banat, beschäftigen wird. Die drei jeweils 52 Minuten langen Beiträge werden aus Interviews bestehen und Animationen, die Biografien nachzeichnen – zum Beispiel die von Maria Magdalena Wagner aus Binzen bei Lörrach, die nach Nordamerika auswanderte, und die ihre Eltern im Banat wiederfand.

Ein besonderer Moment war das Interview für den Historiker Mathias Beer, der in Frankreich und Spanien lebt, der aber sowohl an der ersten Konzeption des im Jahr 2000 eröffneten Donauschwäbischen Zentralmuseums als auch an der heutigen DZM-Konzeption beteiligt war. Der Historiker wurde in Hermannstadt (heute Sibiu, Rumänien) geboren. Beer ist Experte zur Migrationsgeschichte der deutschen und südosteuropäischen Neuzeit und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Historische Migrationsforschung. Im DZM interviewt wurde auch Wolfgang Krieger, emeritierter Professor für Neuere Geschichte.