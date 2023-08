Prozess in Ulm

17:48 Uhr

Attacke auf Polizisten: Anwohner hörten die Schreie am Kornhausplatz

Plus Im Prozess um versuchten Mord in Ulm schildern Zeugen, was sie in der Tatnacht erlebten. Das Urteil am Landgericht soll noch diese Woche fallen.

Von Michael Ruddigkeit

Als die Angreifer ihr Opfer attackierten, ging alles ganz schnell. Der junge Polizist stürzte zu Boden, wurde geschlagen, getreten und schwer verletzt. Wenige Minuten später waren die Täter verschwunden und der Kornhausplatz war in Blaulicht getaucht. Im Prozess um versuchten Mord am Landgericht Ulm sagten nun Anwohner aus, was sie in der Tatnacht im Februar erlebten. Ein Rentner sah möglicherweise die Schläger kurz vor der brutalen Attacke in der Ulmer Innenstadt.

Das sagen Zeugen im Prozess um versuchten Mord am Landgericht Ulm

Der Zeuge hatte gerade die Talkshow " Markus Lanz" und anschließend die Nachrichten geschaut, als er ein Geräusch hörte und aus dem Fenster blickte. Das war kurz nach 0.30 Uhr. Am Hauseingang sah er drei Personen, zu denen sich später eine vierte gesellte. Er habe sie gefragt, was sie da zu suchen hätten, und sie aufgefordert, zu verschwinden. Die dunkel gekleideten und mit Kapuzen vermummten Gestalten hätten nach oben geblickt, aber nichts gesagt. Sie seien dann Richtung Pfluggasse weitergegangen. Sein erster Gedanke sei gewesen, "dass ein paar Wildpinkler ihr Unwesen treiben, das kommt öfter vor."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

