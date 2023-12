Ulm

Attacke vor dem Rathaus: Mann soll Ex-Freundin und Begleiter geschlagen haben

An der Neuen Mitte in Ulm soll ein Mann auf seine Ex-Freundin eingeschlagen haben.

An Heiligabend soll ein Mann in der Neuen Mitte in Ulm aus einem Auto ausgestiegen und seine Ex-Freundin sowie deren Begleiter geschlagen haben. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Ein 25-Jähriger soll an Heiligabend in Ulm auf seine Ex-Freundin und deren Begleiter eingeschlagen haben. Weil der Beschuldigte offensichtlich widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt gemacht haben soll, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Demnach waren die 23-Jährige und ihr 26 Jahre alter Begleiter am Sonntag gegen 17.30 Uhr zu Fuß in der Neue Straße auf Höhe des Ulmer Rathauses unterwegs, als sich ihnen ein Auto mit Neu-Ulmer Kennzeichen näherte. Wie die Frau später der Polizei berichtete, soll aus jenem Fahrzeug ihr 25-jähriger Ex-Freund ausgestiegen sein. Der Mann sei wohl sofort auf sie zugegangen und soll der jungen Frau plötzlich mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau sei dabei auf die Straße gestürzt und habe sich Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige ließ dann wohl von der Frau ab und soll scheinbar ohne Vorwarnung mehrmals mit der Faust auf den 26-jährigen Begleiter eingeschlagen haben. Auch der sei offensichtlich zu Boden gegangen. Wie er später bei der Polizei angab, soll er von dem Angreifer zu Boden gedrückt worden sein und mit dem Tode bedroht worden sein. Der 26-Jährige habe sich nicht zur Wehr gesetzt. Daraufhin soll der 25-Jährige von seinem Opfer abgelassen und stattdessen die junge Frau ins Fahrzeug gezerrt haben. Anschließend sei der VW in Richtung Donaustraße und weiter in Richtung Neu-Ulm davon gefahren. Später erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Wie lange sie in den Fängen ihres Ex-Freundes war, wird in der Mitteilung der Polizei am Donnerstagnachmittag nicht erwähnt. Gegenüber den Beamten soll der 25-Jährige offensichtlich widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt gemacht haben. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die das Tatgeschehen zwischen dem Geschäftsgebäude und dem Rathaus beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Ulmer Polizei unter der Rufnummer 0731/188-3312 zu melden. (AZ)

