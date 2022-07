Auch politische Gegner bedauern Gerhard Bühlers Aus im Ulmer Gemeinderat

Lokal FWG-Mann Gerhard Bühler war 33 Jahre lang im Ulmer Gemeinderat. Er gilt als umgänglich und als wandelndes Archiv. Mit dem Nachfolger hat er einiges gemeinsam.

Ein Geschenk zum Abschied lehnte er ab, auch eine Würdigung seiner Verdienste wollte er nicht hören. Gerhard Bühler, der nach 33 Jahren aus dem Ulmer Gemeinderat ausgeschieden ist, bekam sie dennoch: Durch lang anhaltenden Applaus - und durch den scherzhaften Antrag einer politischen Gegenspielerin.