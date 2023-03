Ulm hat jetzt einen offiziellen Selfie-Point - mit einer klaren Botschaft

Im Vergleich zu anderen Großstädten ist man in Ulm spät dran mit einem Selfie-Point samt Schriftzug der Stadt. Eine Besonderheit macht ihn dennoch zum ersten seiner Art in Deutschland.

Buenos Aires und Cancún haben einen, Amsterdam sowieso, und nun gibt es auch in Ulm einen offiziellen Selfie-Point mit dem Schriftzug der Stadt. Vor dem m25 am Ulmer Münsterplatz wurde er am Mittwoch feierlich eröffnet und für die ersten Selfies freigegeben. Und obwohl Ulm damit etwas später dran ist als die anderen Städte, macht ihn eine Besonderheit zum ersten seiner Art, zumindest in Deutschland.

Der Selfie-Point in Ulm wurde in den Farben der Vielfalt gestaltet

So wurde der Schriftzug in den Farben der Vielfalt beklebt, um ein Zeichen für den sozialen Zusammenhalt zu setzen, und um klarzumachen, dass wirklich alle Menschen in Ulm zu Ulm gehören. Das Thema "Vielfalt" spiegelt sich dabei nicht nur in der bunten Gestaltung des Selfie-Points wider, sondern wurde auch bei der Eröffnung aufgegriffen. Unter anderem der Tannenhof in Wilblingen, Jugend aktiv, die Seniorenresidenz Friedrichsau, das ProjektDEMENZ Ulm und Geflüchtete aus der Ukraine haben beim Bemalen der Bauzaunbanner mitgewirkt, die in den ersten Minuten der Eröffnung um den Fotopunkt aufgebaut waren.

Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) zeigte sich begeistert von der Symbolkraft des Kunstwerks. "Der Zusammenhalt in der Gesellschaft, die Vielfalt in der Gesellschaft in allen Aspekten ist eine große Stärke unserer Stadt, und so sind diese Vielfaltsfarben auch ein besonderer Ausdruck der DNA unserer Stadt", sagte Czisch.

Ulmer Selfie-Point wird in der Stadt auf Wanderschaft gehen

Eine weitere Besonderheit des Selfie-Point ist, dass dieser, trotz seines zukünftigen Stammplatzes am Donauufer in der Nähe des Metzgerturms, mobil ist und für diverse Veranstaltungen in Ulm auf Tournee gehen wird. Zunächst wird der Schriftzug für zwei Monate vor dem m25, mit Blick auf den hinteren Teil des Ulmer Münster, zu sehen und zu nutzen sein. Danach wird er für mehrere Veranstaltungen auf die Wilhelmsburg umziehen. Wo auch immer die bunten Buchstaben gerade Position beziehen, sie werden bei einer Breite von 4,6 Metern und einer Höhe von 2,3 Metern kaum zu übersehen sein. Initiiert und umgesetzt hat die Idee die Projektgruppe "Im Herzen von Ulm", an der unter anderem die Stadt Ulm, die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm und der Ulmer City Marketing e. V. mitwirken.