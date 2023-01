Ulm

Auf dem Münsterplatz kann man jetzt Schlittschuhlaufen: So war der Start

Vor allem Kinder waren am ersten Tag auf der künstlichen Eislauffläche am südlichen Münsterplatz unterwegs.

Plus Bis 15. Januar steht die Eislaufanlage aus Kunststoffplatten, das Angebot ist gratis und soll Menschen in die Stadt locken. Das sind die ersten Erfahrungen.

Von Sebastian Mayr

Die Schlittschuhe gleiten nicht ganz so leicht dahin wie auf Eis, doch anders als auf Seen und Eislaufanlagen stören die sichtbaren Scharten kaum. Und wer mit Schuhen auf der Fläche unterwegs ist, muss sich um sein Gleichgewicht keine Sorgen machen. Auf den Kunststoffplatten am südlichen Münsterplatz läuft es sich wie auf ganz normalem Boden – außer eben, die Füße stecken in Schlittschuhen. Eine Erfahrung, die am ersten Tag Große und Kleine machen.

