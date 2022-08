Aufstieg im Münsterturm eingeschränkt: Was es dennoch zu entdecken gibt

Besucher kommen nur bis zum Niveau der Aussichtsplattform in 70 Metern Höhe. Doch auch dort lässt sich noch jede Menge am weiterhin höchsten Kirchturm der Welt entdecken.

Er ist der höchste Kirchturm der Welt, und er wird es wohl noch länger bleiben. Ein Baustopp verhindert derzeit den Weiterbau des Jesus-Turmes der Kirche Sagrada Familia in Barcelona, der einmal 172,50 Meter in den Himmel ragen soll. Und so wird der Ulmer Münsterturm mit seinen 161,53 Metern vorerst weiter alle anderen Kirchtürme dieser Welt überragen. Besteigen kann man den Hauptturm des Ulmer Münsters weiterhin nur bis zu einer Höhe von 70 Metern, bis zum Niveau der Aussichtsplattform, auf dem sich auch die Türmerstube befindet.

Münsterbaumeisterin: Wir arbeiten mit Hochdruck

Wann es wieder weitere 392 Stufen bis zur ersten Ebene gehen wird, kann sie nicht sagen, bedauert Münsterbaumeisterin Heidi Vormann. Es gebe Lieferschwierigkeiten, die Sanierung der Treppenhäuser zieht sich. "Wir arbeiten mit Hochdruck", sagt sie. Dennoch – über ein "Wann?" sei eine Aussage nicht möglich. So geht es für die Besucherinnen und Besucher in einem der vier Treppenhäuser des Turmes hinauf, in einem zweiten wieder abwärts. Aus den Fensteröffnungen hat man tolle Ausblicke auf die Architekturkunst des Mittelalters, die diesen unteren Teil des Turmes schuf. Das Fundament wirkt angesichts des Turmgewichts von etwa 51.000 Tonnen geradezu unglaublich klein: Nur drei bis vier Meter tief geht es unter dem Turm in die Erde, Führungen zu diesen Fundamenten sind beliebt. Und das Gewicht? Damit sich Kinder das überhaupt vorstellen können, erzählen ihnen Münsterführer, dass der Turm so viel wiegt wie 8500 Elefanten.

Immer wieder faszinierend ist der reiche Schmuck des Münsterturms. Foto: Dagmar Hub

So gotisch der Hauptturm des Ulmer Münsters auch wirkt – seine Vollendung liegt gerade einmal 132 Jahre zurück. Und damit hat er eine Gemeinsamkeit mit seinem spanischen Konkurrenten, denn einen Baustopp gab es auch in Ulm, sogar einen sehr langen. In Ulm mag es mehrere Gründe für die Verzögerung gegeben haben: Nur wenige Jahre zuvor war die Stadt evangelisch geworden, und Martin Luther urteilte in einer seiner Tischreden recht harsch über das Ulmer Münster. Abnehmender Wohlstand, eine Abneigung gegen die als altmodisch empfundene Gotik – man wollte die Pläne des Westturms nicht weiter verfolgen. 310 Jahre dauerte es ab dem Jahr 1534, bis weitergebaut wurde, und so maß der Hauptturm jahrhundertelang gerade einmal 70 Meter – höher dürfen die Besucherinnen und Besucher derzeit auch nicht nach oben steigen.

Wie damals geht es auch heute durch das mittelalterliche gewendelte Treppenhaus hinauf. Man versucht, keinen "Drehwurm" zu bekommen, und unter Höhenangst sollte man nicht leiden, obwohl man momentan nur weniger als die halbe Höhe erklimmen kann. Leider haben unzählige Besucher Gekritzel hinterlassen, das auf die Muttersprache schließen lässt – und auf politische Einstellungen. Der Turm zieht halt – fast – alle an. Und es ranken sich unzählige Geschichten um den Turm; eine der schönsten davon ist sicher die vom Steinmetz Huggele, der sich bis zum Tag seines Todes niemals krank gemeldet haben soll. Dem Mann mit der legendär gewordenen Arbeitseinstellung, der vermutlich an der Steinmetz-Krankheit Staublunge litt, ist eine Figur am Hauptturm gewidmet.

Im Turmaufstieg haben viele ihre Kritzeleien hinterlassen

Wer die Besteigung als Fitnesstraining sieht, sollte sich daran erinnern, dass von 2011 bis zur Corona-Pandemie der Ulmer Münsterturmlauf ausgetragen wurde – bis zu einer Höhe von 102 Metern, über 564 Stufen. Der Rekord liegt bei etwas mehr als zweieinhalb Minuten. Im kommenden Jahr könnte das Event wieder ausgetragen werden. Der normale Besucher allerdings lässt sich gern mehr Zeit – denn dann sieht man einfach mehr.

