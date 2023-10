Ulm

07:31 Uhr

Dieses Jahr mit Pistenbully: Das ist 2023 auf Ulmer Weihnachtsmarkt geboten

Der Ulmer Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr wieder ganz der Alte. Samt Erweiterung um das "Münsterplätzle".

Plus Nach mehreren Krisenjahren verspricht der diesjährige Ulmer Weihnachtsmarkt, wieder ganz der Alte zu werden. Dennoch ist nicht alles wie früher.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Der Ulmer Weihnachtsmarkt ist dieses Jahr so kurz wie lange nicht mehr: Weil der traditionelle Beginn, der Montag nach dem Totensonntag, dieses Jahr der 27. November ist, dauert der Budenzauber nur 27 Tage. Dafür kommt er dem Heiligen Abend nahe wie nie. Bis einschließlich Samstag, 23. Dezember, dauert dieses Jahr der Ulmer Weihnachtsmarkt. Normalerweise ist immer schon am 22. Dezember Schluss.

Dieses Duo der Ulm Messe wuppt den Weihnachtsmarkt: Jürgen Eilts und Simone Huber. Foto: Oliver Helmstädter

Damit werden an den Weihnachtsfeiertagen erstmals sämtliche Stände stehen bleiben. Den Weihnachtsmarkt bereits vor dem letzten Adventssamstag zu schließen, "hätten wir nicht vertreten können", sagt Jürgen Eilts, als Geschäftsführer der Ulmer Messegesellschaft der Veranstalter. Weder vor den Händlern noch den Besucherinnen der Ulmer Innenstadt. Weil es nicht genügend Personal gebe, die Stände am Abend des 23. Dezember sowie an Heiligabend im "Hauruck-Verfahren" abzubauen, bleiben die Holzkonstruktionen noch etwas stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen