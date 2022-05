Auf der Dachterrasse des Stadthauses Ulm entsteht eine Blumenuhr

Plus Biologiestudentin Luisa Müller bepflanzt ein Beet nach dem Vorbild des Naturforschers Carl von Linné – allerdings mehr auf die schwäbische Art.

Paul Stauber musste ganz schön schleppen. Fast eine halbe Tonne wiegt die Erde, die der technische Leiter des Stadthauses und die Biologiestudentin Luisa Müller in ein rundes Beet auf der Stadthaus-Dachterrasse kippen, das Luisa Müller anschließend als Blumenuhr nach dem Konzept des schwedischen Naturforschers Carl von Linné bepflanzt – allerdings schwäbischer und regionaler. Die Blumenuhr ist ein Schulterschluss-Projekt zwischen Stadthaus, Botanischem Garten der Universität Ulm und dem Naturkundlichen Bildungszentrum.