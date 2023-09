Ulm

17:00 Uhr

Auf der Messe FachGastroSüd in Ulm bringt der Roboter die Speisen

Plus Wie sehr der Personalmangel die Gastronomie in der Region bestimmt, wird auf der Messe FachGastroSüd deutlich, die nach Corona nun wieder in Ulm stattfand.

Von Oliver Helmstädter

Lautlos gleiten Bella und HolaBot durch die Ulmer Messehallen. Die digitalen, runden Kulleraugen zeigen ein freundliches Gesicht. Die Roboter stoppen automatisch bei jedem Hindernis. Statt Speisen haben die Serviceroboter Prospekte geladen. Die finden auf einer Fachmesse der Gastronomie in den Ulmer Messehallen aber reißenden Absatz: Denn es findet sich kaum ein Gastronom, der nicht unter Personalmangel leidet.

Es bilden sich Menschentrauben um Bella und HolaBot. Vor lauter Andrang ist es bisweilen auch schwer, zu Andreas Hofmann, dem Vertriebsleiter der Firma Kamasys, durchzukommen, so viele Anfragen von Gastronomen aus ganz Süddeutschland muss er beantworten, Bella plus HolaBot vorführen und die Kosten beziffern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

