Ulm

12:00 Uhr

Auf Einstein-Jagd in Auktionshäusern: Was diesen Ulmer bewegt

Hans-Walter Roth hat viele Erinnerungen an Albert Einstein ersteigert, ein Sonderdruck ist das wertvollste Stück. Am liebsten mag der Ulmer aber diese Einstein-Quietscheente.

Plus Seit Jahrzehnten durchforscht Hans-Walter Roth Auktionshäuser nach Erinnerungen an Albert Einstein – mit einer strikten Linie. Der Ulmer erlebt auch Verrücktes.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Hans-Walter Roth hat erreicht, was er sich vorgenommen hat, als er als junger Augenarzt nach Ulm kam: Er stellte damals fest, wie wenig Einstein in seiner Geburtsstadt Ulm wahrzunehmen war, sagt der 78-Jährige. Sein Ziel: Einstein den Ulmern zurückgeben, und Einstein – den er schon als Kind bewunderte – in Ulm besser zu verankern und bekannter zu machen. Inzwischen ist Einstein in Ulm fast überall zu finden. Von zwei künftigen Museen, die sich mit dem Genie beschäftigen, bis hin zu skurrilen Einstein-und-Elsa-Figuren, die es zu kaufen gibt. Hans-Walter Roth sucht und sammelt noch immer. Was er am liebsten mag und woran er scheiterte.

