Auf frischer Tat auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt ertappt

Eine Streife der Polizei Ulm war am Dienstagabend zu Fuß auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt unterwegs. Und machten eine Festnahme.

Gegen 18.50 Uhr beobachteten die aufmerksamen Beamten einen Verdächtigen an einem der Marktstände. Der Mann steckte sich, ohne zu bezahlen, zwei Heilsteine in seine linke hintere Hosentasche. Die Streife nahm den mutmaßlichen Dieb mit auf ein Revier. Dort fanden die Ermittler bei einer Durchsuchung noch zwei weitere offensichtlich gestohlene Heilsteine in einer Tüte des 41-Jährigen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Außerdem erhielt er einen Platzverweis für den Weihnachtsmarkt. (AZ)