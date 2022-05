Auf Siloturm und Windrad geklettert: Roofer müssen Arbeitsstunden leisten

Plus Zwei "Heranwachsende" aus dem Raum Ulm sollen mehrfach auf hohe Bauwerke geklettert sein, um Fotos zu machen. Die Ermittlungen gegen sie sind nun abgeschlossen.

Für spektakuläre Bilder aus schwindelerregender Höhe riskieren sie zum Teil ihr Leben. Bei ihren Klettertouren überschreiten sogenannte Roofer auch immer wieder die Grenze des Legalen. Erst kürzlich mussten zwei junge Männer aus Belgien, die dabei erwischt wurden, wie sie auf das Ulmer Münster kletterten, eine vierstellige Strafzahlung akzeptieren. Doch auch zwei "Heranwachsende" im Alter von 18 und 21 Jahren aus dem Raum Ulm stehen wegen ihrer Roofing-Aktionen im Fokus der Justiz.