Auf Wanderung mit dem Schwäbischen Albverein und unserer Redaktion

Erst über die Neubaustrecke, dann querfeldein und durch den Wald: Unsere Redaktion nimmt Leserinnen und Leser mit auf eine abwechslungsreiche Tour.

Unterwegs mit Bus, Bahn und unserer Redaktion: Der Schwäbische Albverein veranstaltet eine Reihe von Wanderungen im Umland, deren Ausgangspunkte und Ziele mit den Öffentlichen erreichbar sind. Unsere Leserinnen und Leser können eine dieser Touren begleiten und dabei mit einem Mitglied der Redaktion ins Gespräch kommen. Am Donnerstag, 13. Juli, ist es so weit.

Führten die Routen bei der ersten Auflage der Leserwanderungen noch durch den Landkreis Neu-Ulm, geht es diesmal in die Nachbarschaft. Genauer: von Heroldstatt nach Seißen im Alb-Donau-Kreis. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Hauptbahnhof in Ulm. Dort beginnt die Anfahrt, die uns über die Neubaustrecke der Deutschen Bahn zunächst schnell nach Merklingen, dann etwas gemächlicher nach Heroldstatt bringt.

13 Bilder Von Heroldstatt nach Seißen: Die Route der Leserwanderung mit dem SAV Foto: Volker Korte

Auf Leserwanderung mit unserer Redaktion

Unsere Wanderung beginnt dort am Backhaus. Dann geht es zunächst aus Heroldstatt hinaus und abwärts zu einer Alpaka-Farm, an der wir auch die freundlichen Tiere mit ihren langen Hälsen bewundern können. Nach einem ersten Aufstieg erreichen wir den Hauptweg "Schwäbische Alb – Oberschwaben", dem wir dann eine Weile folgen. Erst querfeldein, dann im Wald kommen wir zur Sontheimer Höhle. Eine Besichtigung steht nicht auf dem Programm, aber hier bietet sich eine erste Verschnauf- und Trinkpause an.

Über einen kurzen Abstieg (wer hat, dem seien hier Wanderstöcke empfohlen) kommen wir ins Tiefental. Dieses ist ein tiefer Einschnitt in die Alb, daher hat es seinen Namen. Gelegentlich gibt es auf beiden Seiten Felsen. Aufgrund der Botanik gibt es hier viele Schmetterlinge, das Tiefental wird daher auch als Schmetterlingstal bezeichnet. Bevor wir dann das Tal wieder bergwärts verlassen, ist an einer kleinen Hütte an der "Baasennase" noch einmal eine Rast angesagt.

Ulm und Umgebung: Schwäbischer Albverein und Ding bieten Touren an

Es geht dann allmählich, aber nicht steil durch den Wald wieder nach oben. Dort, wo wir den Wald verlassen, erkennen wir auch schon unser heutiges Ziel: die Ortschaft Seißen. Nahe der Bushaltestelle gibt es noch die Hüle – ein Teich, in dem Regenwasser gesammelt wurde – und einen alten Brunnen zu besichtigen. Mit dem Bus geht es nach Blaubeuren zu unserer wohlverdienten Schlusseinkehr, von dort zum Bahnhof und mit dem Regionalzug zurück nach Ulm und Neu-Ulm.

Der Weg ist zehn Kilometer lang, es gibt etwa 100 Meter Auf- und ungefähr 170 Meter Abstiege. Anmeldung bei Volker Korte unter Telefon 07347/7410. Bezahlt werden muss nur der Anteil am Ding-Ticket, sofern die Wandernden keine eigene Fahrkarte haben. Die übrigen Kosten übernimmt der Verkehrsverbund, der mit dem SAV kooperiert. (AZ)