Auffahrunfall auf der B10 bei Ulm sorgt für langen Stau

Für rund zwei Stunden sorgte am Freitagmittag ein bis zu vier Kilometer langer Stau auf der Bundesstraße 10 nördlich von Ulm für Behinderungen. Gegen halb ein Uhr mittags kam es an der Einfahrt Ulm-Lehr in Richtung Autobahn 8 zu einem Auffahrunfall.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stockte plötzlich der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen auf Höhe des Beschleunigungsstreifen. Das bemerkte die Fahrerin eines Dacia zu spät und prallte in das Heck eines vor ihr bremsenden Opel. Der Aufprall war so heftig, dass am Dacia die Airbags auslösten. Verletzt wurde niemand. Fahrzeugteile verteilten sich über rund 40 Meter auf dem rechten Fahrstreifen und aus dem Motor liefen Flüssigkeiten aus. Die Feuerwehr Ulm musste mit Ölbinder die Fahrbahn wieder griffig machen und die Fahrzeugteile zusammenfegen. Der elektrisch betriebene Opel wurde am Heck stark beschädigt, die Antriebsbatterien blieben unbeschädigt.

Durch den blockierten Fahrstreifen bildete sich ein Rückstau bis durch den Lehrer-Tal-Tunnel hindurch bis an die Stadtgrenze Ulm, Navigationssysteme zeigten einen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten. Auch auf den Ausweichstrecken kam es zu Verkehrsstockungen. Der Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Abschleppwagen mussten die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge bergen, nach knapp zwei Stunden war die Unfallstelle geräumt und der Stau löste sich auf. (AZ)