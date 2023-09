Aufsehenerregende Aktion: Das steckt hinter dem Sprung aus dem Fenster

Ein Sprung aus dem Fenster erregte schon am Dienstag die Neugier der Passanten in Ulm. Grund ist eine Ausstellung, die Freitag eröffnet wird.

Passanten staunten nicht schlecht, als am Dienstag gegen Mittag der Performancekünstler Tomas Kleiner aus einem Fenster des Schuhhauses in ein riesiges aufgeblasenes Rettungskissen sprang. Kleiner „rettete“ ein Birkenfeige aus dem Schuhhaus. Aus dem Sprung wird ein Video entstehen, das in der Ausstellung "On Fire - Permanent Emergency" eine Rolle spielt, die am Freitag um 18 Uhr im Schuhhaus eröffnet werden wird. Die Ausstellung von Tomas Kleiner und Greta Ehmann nimmt sowohl den Alarmismus unserer Zeit als auch den Umstand in den Blick, dass im Schuhhaus jahrzehntelang die Ulmer Feuerwehr untergebracht war.