Aufstieg und dann? Wie es weitergeht beim SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Am Wochenende war Party-Marathon angesagt. Doch der Blick beim SSV Ulm 1846 Fußball richtet sich nach vorn. Wir liefern Antworten rund um die nächste Saison in der 3. Liga.

Von Stephan Schöttl

„Schwarz-Weiß spielt wieder bundesweit“. So steht es auf den Meistershirts des SSV Ulm 1846 Fußball. Nach dem Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz bildete sich ruckzuck eine lange Schlange vor dem Fanshop, alle wollten sich dieses Erinnerungsstück sichern. Die Euphorie rund um die Spatzen ist in diesen Tagen nach dem Aufstieg in die 3. Liga riesig. Die große Sause von Mannschaft und Fans ist schon wieder Geschichte. Die laufende Saison allerdings ist noch nicht zu Ende, die Planungen für die neue Spielzeit laufen bereits.

Wie bereitet sich die Mannschaft nach dem Party-Marathon auf das letzte Saisonspiel am Samstag beim TSV Steinbach Haiger vor?

Nach der großen Sause hat Trainer Thomas Wörle seinen Kickern erst einmal ein paar Tage freigegeben. Trotzdem gehen die Ulmer den Saisonabschluss ernsthaft an, ab Mitte der Woche wird wieder trainiert. Mit täglichen Einheiten. Am Freitag bricht die Mannschaft dann bereits auf ins mittelhessische Haiger. Zahlreiche Fans werden die Mannschaft am Wochenende begleiten. Demnächst soll übrigens auch schon der Verkauf von Dauerkarten für die neue Saison beginnen.

