Aufstiegs-Held von einst: Das sagt Philipp Laux zum Erfolg des SSV Ulm 1846

Plus Philipp Laux könnte mit seinem aktuellen Arbeitgeber, dem BVB, noch deutscher Meister werden. Der jüngste Erfolg des SSV Ulm weckt bei ihm alte Erinnerungen.

Für ein ausführliches Interview steht der frühere Spatzen-Torwart Philipp Laux derzeit nicht zur Verfügung. Als aktuell bei Borussia Dortmund angestellter Sportpsychologe ist er "im Moment zeitlich und emotional sehr auf das anstehende Saisonfinale fokussiert". Schließlich steht der BVB kurz vor der deutschen Meisterschaft. Zum aktuellen Erfolg des SSV Ulm 1846 Fußball aber hat er dennoch etwas zu sagen.

"Ich gratuliere dem SSV Ulm 1846 von ganzem Herzen zum Aufstieg in die 3. Liga. Die aktuellen Aufstiegsbilder aus Ulm rufen alte Erinnerungen an die Aufstiege hervor, die ich selbst mit dem SSV Ulm 1846 feiern durfte."