Auftakt zum Schwörfest: Das ausverkaufte Konzert in der Pauluskirche begeistert

Lange Schlangen vor dem Einlass an der Pauluskirche und ein für einen erkrankten Solisten eingesprungener Bass, der zum Star des Abends wurde: Das ausverkaufte Schwörkonzert in der Pauluskirche wurde zum gelungenen Auftakt der Schwörfeierlichkeiten. Stehende Ovationen feierten die Solisten, den Motettenchor der Münsterkantorei, das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm und den renommierten Kirchenmusiker Peter Kranefoed am Hammerklavier unter der Gesamtleitung von Friedemann Johannes Wieland.

