Bahn-Experte zur Streckensanierung Ulm–Augsburg: Zeit drängt schon jetzt

Plus 2030 sollen die Gleise fünf Monate lang für Arbeiten gesperrt werden. Ein Fachmann fordert, andere Wege zu prüfen, und schlägt Verbesserungen vorab vor.

Mutmaßlich 2030 wird die Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg saniert – auch wenn das nicht endgültig entschieden ist. Verkehrsfachmann Herbert König mahnt zur Eile: Für eine vernünftige Planung benötige es einen angemessenen Vorlauf. Schon jetzt sei es höchste Zeit, die Arbeiten vorzubereiten. Schließlich seien Fahrgäste massiv betroffen: Im Gespräch ist eine Komplettsperrung über fünf Monate. Von der Deutschen Bahn sind keine konkreten Aussagen zu erhalten, ob das bereits geschieht oder wann es so weit sein soll. Die Baumaßnahme sei unglaublich wichtig, findet König.

Der frühere Chef des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ist scharfer Kritiker der geplanten neuen ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg. Die vorgesehene Sanierung und die Neubaupläne müsse man aber getrennt betrachten, findet er. Wenn die Schnellstrecke komme, sei sie sicher nicht vor Mitte der 40er-Jahre fertig. Und die alte Route werde in jedem Fall weiter genutzt, für den Regional- und Güterverkehr. König kritisiert aber, dass die wichtigen Bahnkorridore Deutschlands trotz ihrer Unterschiede nach dem gleichen Schema saniert werden sollen. Nach Plänen von Bahn und Bund werden bis 2030 zehn Prozent des Streckennetzes verbessert, jeder der 42 Korridore innerhalb von fünf Monaten.